Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas organizasyonu ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.