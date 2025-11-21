Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi 2 saatte tüketildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

        Giriş: 21.11.2025 - 17:43 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:43
        Samsun'da düzenlenen festivalde 3 ton hamsi 2 saatte tüketildi
        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

        Yakakent Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Temizlenen hamsiler, vatandaşlar ve belediye personelince metrelerce kurulan mangallarda pişirilerek dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada Yakakent'in Samsun'da denize sıfır konumdaki tek ilçesi olduğunu söyledi.

        Dünya Balıkçılık Günü'nden ilham aldıklarını dile getiren Aydoğdu, "Yakakent, Türkiye'nin en önemli balık yetiştiriciliği merkezlerinden biridir. Büyük balık fabrikalarının tamamı ilçemizde yer almaktadır. En lezzetli balık Yakakent'tedir, bu konuda iddialıyız. Karadeniz'de en çok hamsinin çıktığı bölgede bulunuyoruz. Hamsiyi temizlemek biraz zor ama bu yıl vatandaşın ihtiyacını fazlasıyla karşıladı. Festivali gelenek haline getireceğiz ve her yıl düzenli olarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Festivalde, 3 ton hamsi 2 saat içinde tüketildi.

