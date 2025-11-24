Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi

        –Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek programı düzenlendi.

        Şahinkaya Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, şube müdürleri Burak Akça ve Alparslan Yüksel ile ilçede görev yapmış emekli öğretmenler katıldı.

        Kaymakam Özgür Kaya, yaptığı konuşmada, "Biz annemizden babamızdan sonra öğretmenlerimizi tanıdık, onlardan çok şey öğrendik. Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun." dedi. ​​​​​​​

        Belediye Başkanı Murat Gül ise "Sizlerle bir arada olmak bizler için onur verici. Kendi çocuklarınızdan ayırmadan tüm öğrencilerinize verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş de "Bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı sizlere minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." şeklinde konuştu.

        Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, emek veren öğretmenlere duyulan vefayı ifade ederek, "Bizler sizlerin öğrencisi olarak bu geleneği yaşatmak istedik. Yemek davetimizi kırmayıp burada olduğunuz için teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de okul bahçesine 50 meyve fidanı dikildi
        Tekkeköy'de okul bahçesine 50 meyve fidanı dikildi
        MHP Samsun'dan Öğretmenler Günü ziyareti
        MHP Samsun'dan Öğretmenler Günü ziyareti
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Kavak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Kavak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Başkan Doğan: "Samsun su fiyatında Türkiye'de 20. sırada"
        Başkan Doğan: "Samsun su fiyatında Türkiye'de 20. sırada"
        Kavak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Kavak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı