Mehmet Paşa İlkokulunda kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Mehmet Paşa İlkokulunda düzenlediğimiz kampanyaya ilgi büyük oldu. Kan bağışı yapan herkese teşekkür ederiz. Unutmayalım, bağışladığınız her bir ünite kan bir canı kurtarabilir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.