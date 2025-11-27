Hacer öğretmen, Birleşik Krallık'ta "Küresel Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınıf öğretmeni Hacer Kılıçkıran, yaptığı proje ve çalışmalarla, Birleşik Krallık'ta düzenlenen "She Inspires Awards 2025" yarışmasında "Küresel Yaşam Boyu Başarı" kategorisinde "Global Winner" seçilerek ödül aldı.

Manchester'da 20 Kasım'da 26 ülkeden binlerce öğretmenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada 24 yıllık öğretmen Kılıçkıran, 10 bin aday arasından yaşam boyu başarı kategorisinde önce 11 finalist arasına girerek öne çıktı.

Okuma yazma seferberliği kapsamında hazırladığı "Geç Kalmış Kalemler" projesi, yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları ve üstün yeteneklilerle ilgili projeleriyle Kılıçkıran, jüri tarafından örnek gösterildi.

Daha önce Samsun Valiliği tarafından "100. Yılda Yüz Güldüren 19 Öncü Kadın" arasında gösterilen ve Cumhuriyet'in 100. yılında seçilen "100 Öncü Kadın"dan biri olan Kılıçkıran, Manchester'daki törende "Küresel Yaşam Boyu Başarı" kategorisinde "Global Winner" ödülünü aldı.

- "Toplumda insanların görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğuna inanıyorum"

Kılıçkıran, AA muhabirine, uluslararası bir yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Ödülü hayatlarına dokunduğu tüm kadın ve çocuklar adına aldığını ifade eden Kılıçkıran, bunun, insanların hayatını güzelleştirmek ve toplumu daha iyileştirmek adına, zamanını, enerjisini buna adayan kadınları takdir eden bir ödül olduğunu belirtti.

Meslek hayatına köy okulu öğretmenliğiyle başladığını ve 16 yıl Samsun'un Terme ilçesinde görev yaptığını anlatan Kılıçkıran, şöyle konuştu:

"O dönem 'Geç Kalmış Kalemler' adlı proje benim için çok kıymetliydi. Toplumda insanların görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğuna inanıyorum. O yüzden daha çok kapsayıcı bir eğitime önem verdim. Yaşın hiçbir önemi yok, 7 yaş ya da 70 yaş hiç fark etmez. Aslında onlarla empati yaparsanız, insanların sorunlarını anlarsanız onların başaramayacakları hiçbir şey yok. Bunu deneyimledim. Meslek hayatımda sabahtan okuma yazma kursları verirken, öğleden sonra üstün yetenekli çocuklarla Terme'de üstün yeteneklilere yönelik destek eğitim odasının açılmasına öncülük ettim. Üstün yetenekli öğrencilerin kendi okullarında sorunlar yaşadıklarını fark ettim."