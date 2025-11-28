Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak elektronik sigara ve tütün operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Samsun'da elektronik sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak elektronik sigara ve tütün operasyonunda 6 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’da elektronik sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen "elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı" operasyonu kapsamında Samsun’da da polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

        Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 44 bin 470 dolu makaron, 1 elektronik sigara makinesi, 25 kilogram nargile tütünü, 100 paket elektronik sigara, 7,2 kilogram kaçak tütün ve 400 boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun Büyükşehir'den 41 yıllık sevgiye sağlık desteği
        Samsun Büyükşehir'den 41 yıllık sevgiye sağlık desteği
        Meydandaki yumruklu kavgayı polis büyümeden önledi
        Meydandaki yumruklu kavgayı polis büyümeden önledi
        Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı
        Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı
        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde kenevir lifinden geleneksel kağıt yapımı eğ...
        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde kenevir lifinden geleneksel kağıt yapımı eğ...