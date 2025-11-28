Samsun'da kaçak elektronik sigara ve tütün operasyonunda 6 kişi yakalandı

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 44 bin 470 dolu makaron, 1 elektronik sigara makinesi, 25 kilogram nargile tütünü, 100 paket elektronik sigara, 7,2 kilogram kaçak tütün ve 400 boş makaron ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen "elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı" operasyonu kapsamında Samsun’da da polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

