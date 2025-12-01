Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.M.'nin (18) evine operasyon düzenledi.
Aramada 3 bin 740 sentetik ecza hapı, 0,20 gram uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
