Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.M.'nin (18) evine operasyon düzenledi.

        Aramada 3 bin 740 sentetik ecza hapı, 0,20 gram uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Tesisatçıdan borudan beşik: İçine girip test etti, viral oldu Borudan yapıl...
        Tesisatçıdan borudan beşik: İçine girip test etti, viral oldu Borudan yapıl...
        Altın dane buğdayı 19 Mayıs'ta ekildi
        Altın dane buğdayı 19 Mayıs'ta ekildi
        Tescilli lezzet kaz tiridinde sezon başladı
        Tescilli lezzet kaz tiridinde sezon başladı
        Samsun yeni OSB'de ıslah ve drenaj çalışmaları sürüyor
        Samsun yeni OSB'de ıslah ve drenaj çalışmaları sürüyor
        Uzmanından çocuklarda 'göğüs büyüklüğü' uyarısı: "Ciddi travma sebebi"
        Uzmanından çocuklarda 'göğüs büyüklüğü' uyarısı: "Ciddi travma sebebi"