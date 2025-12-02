Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:03
        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda, bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde belirlenen bağ evine operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada, 145,69 gram esrar ele geçirildi.

        Detaylı yapılan aramada ise uyuşturucu yetiştirmeye yönelik ısı ve ışık sistemleriyle hazırlanmış iklimlendirme düzeneği bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan M.T. (45) işlemleri için götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

