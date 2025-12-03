Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alkol nedeniyle bacağını kaybettikten sonra hayatında yeni sayfa açtı

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da 5 yıl önce aşırı alkollüyken ateş başında uyuyan ve derin yanıklar oluşan bacağını kaybeden 65 yaşındaki Ali Akdaş, bağımlılığından geç de olsa kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:24
        Alkol nedeniyle bacağını kaybettikten sonra hayatında yeni sayfa açtı
        TUĞÇE TURGU - Samsun'da 5 yıl önce aşırı alkollüyken ateş başında uyuyan ve derin yanıklar oluşan bacağını kaybeden 65 yaşındaki Ali Akdaş, bağımlılığından geç de olsa kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Uzun yıllar otobüs ve tır şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Akdaş, alkol bağımlılığı nedeniyle hayatında birçok olumsuzluk yaşadı.

        Ehliyetine el konulan, çevresiyle ilişkileri bozulan, işini kaybeden Akdaş, aşırı alkol aldığı bir gün ateş yanında uyuyunca bacağının yandığını fark etmedi. Akdaş'ın derin yanıklar oluşan ve tedaviye rağmen iyileşmeyen bacağı ampute edildi.

        Olayın ardından alkolü bırakan Akdaş, çevresine ise kendi hayatını örnek göstererek, bağımlılığın zararlarını anlatıyor.

        Akdaş, AA muhabirine, alkol bağımlılığının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

        Mesleğini ve yolları çok özlediğini belirten Akdaş, "Bu yaşıma rağmen hala daha özlüyorum yolları. Engelli olmasaydım işime devam ederdim." dedi.

        Bağımlılıktan uzaklaştığı son 5 yılda hayata yeniden döndüğünü anlatan Akdaş, şöyle konuştu:

        "Ben hayatımla oynadım, ayağımı kaybettim ve kansere yakalandım sıkıntıdan. 2 yıldan beri de kanser hastasıyım, tedavi görüyorum. Alkole hiç heves etmesinler. Gerçekten boş bir rüya. Başka hiçbir şey değil. Hayatı yeni yaşamaya başladım. İnsanlarla cıvıl cıvıl olmaya başladım. Alkol alırken herkesten nefret ediyordum, kimseyi yanıma sokmuyordum. Her gün de hemen hemen karakolluk oluyordum. Evimde bile huzurum olmuyordu. Gereksizmiş. Alkolü bırakın. Kesinlikle içmeyin."

        - Akdaş, alkol nedeniyle yaşadığı kötü tecrübeleri gençlerle paylaşacak

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Türkiye Sakatlar Derneği'nde Akdaş'ı ziyaret etti.

        Güneş, Ali Akdaş'ın yaşadıklarının, alkol bağımlılığının sonuçları açısından önemli bir tecrübe olduğunu vurguladı.

        Gençlere yönelik farkındalık çalışmalarında Akdaş'ın rol model olacağını belirten Güneş, "Ali amcamızı yaşadıklarını anlatması için gençlerimizle bir araya getirmek istiyoruz. İlerleyen süreçlerde Ali amcamızla konferans tarzında bir program yapmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

