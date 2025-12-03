Havza Belediyesinden "özel" öğrencilere kahvaltı

Havza Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli öğrencilerle yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Vekili İsmail Şengül ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ özel gereksinimli öğrencilerle sohbet etti.

Programda konuşan Havza Kaymakamı Ayvat, her zaman özel çocukların yanında olduklarını vurgulayarak, "Özel çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. 3 Aralık bir kutlama günü değil farkındalık günüdür. Özel gereksinimli bireyleri anlamamız için gerekli olan tek şey empati. Özel gereksinimli bireylerimizin ailelerine ve bu çocuklarımızın eğitimi için özveri ile çalışan özel eğitim öğretmenlerimize göstermiş oldukları hassasiyetlerden ötürü ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Programın sonunda Kaymakam Ayvat ve diğer katılımcılar özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim öğretmenlerine çiçek dağıttı.

Programa Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.