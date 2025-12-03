Tekkeköy Güzelyurt Özel Eğitim Meslek Okulu eğitim yılına başladı

SAMSUN-Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Güzelyurt Özel Eğitim Meslek Okulu, 2025/2026 eğitim öğretim yılına açılış töreniyle başladı.

Okulda hem açılış töreni hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Özel gereksinimli öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte sergilediği vals gösterisi beğeni toplarken, okulun yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, engelliliğin sadece belirli bireyleri değil, toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirterek, "Engellilerimizin sosyal hayata entegre edilerek istedikleri gibi bir hayat sürmelerini sağlamak, onların mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak en önemli vazifelerimizden biridir. Engellilik sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus olmaktan ziyade, toplumsal boyutlarıyla ortak çaba gerektiren bir konudur." dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ise özel eğitimde erişim ve kaliteyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Vezirköprü, Tekkeköy ve Kavak ilçelerimizde özel eğitim okullarımızı açarak bu yıl eğitim öğretime başlattık. Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizin kendilerine en yakın yerde bu hizmete ulaşmasını, yaşamlarında ihtiyaç duyacakları tüm kazanım ve becerileri edinmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.