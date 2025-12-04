Samsun Devlet Opera ve Balesi, Çorum'da sanatseverlerle buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 22 Kasım'da Bayburt'ta başlattığı festival devam ediyor.

Bu kapsamda SAMDOB, yarın saat 19.00'da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Doktor Mucize" operasıyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

SAMDOB, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te ise "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik seyircileri sanatla buluşturacak.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağının bu sene Bayburt olduğunu ve sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Bayburt'taki festivalde SAMDOB olarak iki konser verdiklerini, daha sonra 25-26 Kasım'da Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuk etkinliği ve konser ile festivalde yer aldıklarını aktaran Salcan, şunları kaydetti:

"Birçok kişiyi sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gittiğimiz şehirde sanatseverlerin ilgisine şahit oluyoruz. Şimdiki durağımız ise Çorum olacak. İlk gün Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını sanatsever ile buluşturacağız. Bilhassa bu operayı seçtik çünkü Türkçe ve komik opera. Seyircinin keyifle ayrılacağını düşünüyoruz. Cumartesi günü ise 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu küçük kardeşlerimiz ile buluşturacağız. Sanatı 7'den 70'e herkesle buluşturmak istiyoruz. Ulaşamadığımız şehir, temsil izletmediğimiz insan kalmayana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."