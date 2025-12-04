Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bir evde T.Y. (30) ve kardeşi S.Y (25) ile M.N. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.N. ile T.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan M.N. ile T.Y. sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı, olayın ardından kaçan S.Y’nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada evde yapılan aramada 2 bıçak bulundu.