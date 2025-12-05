Havza'da özel öğrenciler için kermes açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Vakıfbank Atatürk Ortaokul Özel Eğitim sınıfı öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte kermesi ziyaret ederek arkadaşlarına destek olmak için alışıveriş yaptılar.

Özel öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından açılan kermes büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Erkan İyiliksever, kermesin sadece bir günlüğüne açık kaldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kermesimizde okulumuzun öğrencileri tarafından eğitim süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Açılan kermes ile amacımız özel çocuklarımıza yönelik toplumda farkındalık oluşturmak. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yine özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitimi ve yararına kullanılacak."