Alaçam'da jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Alaçam Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından Alaçam-Durağan kara yolunda asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Uygulamada araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.
Denetimde trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere bilgilendirmede bulunuldu, şüpheli araç ve kişiler detaylı aramadan geçirildi.
Jandarma yetkilileri, uygulamaların ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.
