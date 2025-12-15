Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da Medya ve Algı Yönetimi Konferansı düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ve OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, "Medya ve Algı Yönetimi" konferansı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:32
        Bafra'da Medya ve Algı Yönetimi Konferansı düzenlendi
        Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta,Anadolu Ajansı muhabiri İlyas Gün ve OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Abdurrahim Cansız, Medya ve Algı Yönetimi konusunda bilgi verdi.

        Gün, yaptığı konuşmada, geçmişte medyanın, gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyolardan ibaret olduğunu ancak bugün ise sosyal medya, dijital platformlar ve yapay zeka destekli içerik sistemleriyle dev bir ekosisteme dönüştüğünü anlattı.

        Bu durumun insanlara fırsatlar sunarken aynı oranda büyük bir risk de içerdiğini anlatan Gün, "Yapay zeka içerikleri hızla yayılıyor ve doğrulama süreci zorlaşıyor. Bu ortamda doğruluk ile manipülasyon arasındaki çizgi giderek inceliyor." dedi.

        Cansız ise Dezenformasyonla Mücadele konusunda bilgi verdi.

