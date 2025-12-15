Samsun Teknopark AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla öne çıkıyor

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Samsun Teknopark), sanayi, üniversite ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirerek Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çok sektörlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle faaliyet gösteren Teknopark, sağlık, yazılım, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda yürütülen projelerle Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesini güçlendiriyor.

Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, AR-GE altyapısı ve kamu destekleri sayesinde yüksek katma değerli projeler geliştiriyor. Sağlık teknolojileri alanında çalışan Adapha Yapay Zeka AR-GE ve Yazılım, yenidoğanlarda nörogelişimsel bozuklukların erken tespitine yönelik yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Etka Biyoteknoloji ise TÜBİTAK destekli projelerle unlu gıda endüstrisinde kullanılmak üzere Anoxybacillus türlerine ait enzimlerin potansiyelini araştırarak gıda teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Samsun Avdan Enerji, evsel atıksu arıtma çamurunun termofilik kuru fermantasyon yöntemiyle değerlendirilmesine yönelik AR-GE projeleri yürütürken, yazılım sektöründe Tekşen Bilişim geliştirdiği araç kiralama yazılımını Almanya'ya ihraç ederek uluslararası pazarda yer aldı.