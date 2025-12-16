Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ ve TUA işbirliğiyle öğrenciler uzayı gözlemledi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde organize edilen "Astronomi Eğitim/İş Gölgeleme Programı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ ve TUA işbirliğiyle öğrenciler uzayı gözlemledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde organize edilen "Astronomi Eğitim/İş Gölgeleme Programı" sona erdi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı üniversitelerden 21 öğrencinin katılımıyla 5 gün süren programda, öğrenciler uzayı gözlemleyerek astronomi alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

        Programda, hava koşulları uygun olduğunda Ay, Jüpiter ve Satürn gibi parlak gök cisimleri teleskopla gözlemlendi.

        Işık kirliliği, takım yıldızları ve Güneş sistemi temalı sunumların yapıldığı, gözlemevinde bilimsel gözlem uygulamalarının gerçekleştirildiği programda, Güneş, Dünya, Ay hareketleri ile Newton ve Einstein'ın kütle çekimi modelleri detaylıca ele alındı.

        Programın son gününde ise uygulamalı Güneş gözlemi, gözlem planlaması, Güneş saatleri ve analemma çizimi ile bilim iletişimi üzerine uygulamalı eğitimler verildi.

        Öğrenciler, gözlemevi, teleskop sistemleri ve planetaryum uygulamaları hakkında yerinde bilgi edinme şansı buldu.

        OMÜ Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Metin Yavuz, programa katılan öğrencilere teorik bilginin yanı sıra gerçek bir astronomi deneyimi sunmak istediklerini belirtti.

        Program, Prof. Dr. Yavuz'un genel değerlendirmesiyle tamamlanırken, öğrencilere katılım belgelerinin Türkiye Uzay Ajansı tarafından verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da konut satış rekoru 2025 yılının ilk 11 ayında 28 bin 792 konut sa...
        Samsun'da konut satış rekoru 2025 yılının ilk 11 ayında 28 bin 792 konut sa...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yeğeninin alerjisi nedeniyle yaptığı küçük hediye, büyük bir emek hikayesin...
        Yeğeninin alerjisi nedeniyle yaptığı küçük hediye, büyük bir emek hikayesin...
        Samsun'da kuvvetli yağış: Metrekareye 27 kilo yağış düştü
        Samsun'da kuvvetli yağış: Metrekareye 27 kilo yağış düştü
        'Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli'
        'Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli'
        Samsun'da gençler teknolojiyle iş hayatına hazırlanıyor Samsun TEKNOPARK, s...
        Samsun'da gençler teknolojiyle iş hayatına hazırlanıyor Samsun TEKNOPARK, s...