OMÜ ve TUA işbirliğiyle öğrenciler uzayı gözlemledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde organize edilen "Astronomi Eğitim/İş Gölgeleme Programı" sona erdi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı üniversitelerden 21 öğrencinin katılımıyla 5 gün süren programda, öğrenciler uzayı gözlemleyerek astronomi alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Programda, hava koşulları uygun olduğunda Ay, Jüpiter ve Satürn gibi parlak gök cisimleri teleskopla gözlemlendi.

Işık kirliliği, takım yıldızları ve Güneş sistemi temalı sunumların yapıldığı, gözlemevinde bilimsel gözlem uygulamalarının gerçekleştirildiği programda, Güneş, Dünya, Ay hareketleri ile Newton ve Einstein'ın kütle çekimi modelleri detaylıca ele alındı.

Programın son gününde ise uygulamalı Güneş gözlemi, gözlem planlaması, Güneş saatleri ve analemma çizimi ile bilim iletişimi üzerine uygulamalı eğitimler verildi.

Öğrenciler, gözlemevi, teleskop sistemleri ve planetaryum uygulamaları hakkında yerinde bilgi edinme şansı buldu.