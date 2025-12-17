Eski Havza Belediye Meclisi Üyesi Alparslan hayatını kaybetti

Alparslan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, eski belediye başkanları, Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.