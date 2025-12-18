19 Mayıs'ta hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Hayvan sağlığı ekipleri, yetiştiricilerle bir araya gelerek hayvanların kimliklendirilmesi, salgın hastalıklarla mücadele ve koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında bilgi veriyor.

Çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde yürütülen şap aşılama kampanyası da sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarıyla üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, tüm yetiştiricilere bereketli ve sağlıklı üretim sezonu diledi.