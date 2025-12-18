Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs'ta hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs'ta hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Hayvan sağlığı ekipleri, yetiştiricilerle bir araya gelerek hayvanların kimliklendirilmesi, salgın hastalıklarla mücadele ve koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında bilgi veriyor.

        Çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde yürütülen şap aşılama kampanyası da sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarıyla üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, tüm yetiştiricilere bereketli ve sağlıklı üretim sezonu diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Bafra'da üniversiteli gençlere "kariyer" eğitimi verildi
        Bafra'da üniversiteli gençlere "kariyer" eğitimi verildi
        Başkan Kul: "Amacımız hızla sonuç üretmektir"
        Başkan Kul: "Amacımız hızla sonuç üretmektir"
        Bölgesel Teknopark için ön fizibilite kararı
        Bölgesel Teknopark için ön fizibilite kararı
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Samsun'da öğretmene şiddete sendikalardan ortak tepki
        Samsun'da öğretmene şiddete sendikalardan ortak tepki