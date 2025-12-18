Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de çocuklar için bağlama kursu açıldı

        Vezirköprü Belediyesi tarafından, 7-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik bağlama kursu başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de çocuklar için bağlama kursu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Belediyesi tarafından, 7-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik bağlama kursu başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve çocukların sanatsal yönlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen kurs, Belediye Kültür Merkezi bünyesinde yürütülecek.

        Kurs kapsamında çocuklara bağlama eğitiminin yanı sıra Türk halk müziği kültürü de aktarılacak.

        Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler için başvuruların Kültür Merkezi üzerinden alındığı belirtilirken, kontenjanın sınırlı olduğu ve kayıtların belirlenen kapasite dolana kadar devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlıya tut...
        Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlıya tut...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi GES projesinden 296 milyon 951 bin lira tasarr...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi GES projesinden 296 milyon 951 bin lira tasarr...
        Havza'da Genç Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu
        Havza'da Genç Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu
        Görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis
        Görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis
        OKA'dan 'Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü' webinarı
        OKA'dan 'Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü' webinarı
        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala 26. kez ameliyat oldu
        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala 26. kez ameliyat oldu