        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kumar operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kumar oynayan ve oynatan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:02
        Samsun'un Bafra ilçesinde kumar oynayan ve oynatan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıraathanelerde denetim yapıldı.

        Ekipler, yaptıkları denetimde A.Ş, H.K. ve S.A'nın kumar oynadıkları tespit etti.

        Masa üzerinde bulunan 800 lira ile iskambil destesine el konuldu.

        Polis, iş yeri sahibi Y.D. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirdi, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye de toplam 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı.

