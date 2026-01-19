Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Samsun'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Suriye meselesi bir dış politika meselesi değildir. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir iç güvenlik meselesidir." dedi.



Kılıç, Samsun'da Taşhan Restorant'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de varılan son mutabakatı olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.



Türkiye'nin güvenliğinin Suriye'deki istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan Kılıç, terörle mücadelenin bölgesel boyutuna dikkati çekti.



Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Kılıç, "Suriye meselesi bir dış politika meselesi değildir. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir iç güvenlik meselesidir. Ankara'nın güvenliğinin başladığı yer Şam'dır, Halep'tir, Rakka'dır. Eğer Suriye'de güvenlik yoksa, bu Türkiye'de de güvenlik yok demektir. YPG/SDG bitmeden PKK bitmez. PKK bölgesel bir terör örgütüdür ve Türkiye şubesi PKK'dır. Suriye'de kontrolün merkezi yönetimde toplanması hem Türkiye hem de Suriye halkları açısından sevindirici bir gelişmedir. " şeklinde konuştu.



Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, asgari ücret ve emekli maaşlarının mevcut ekonomik şartlar karşısında yetersiz kaldığını söyledi.



Kılıç, emekli maaşlarına yönelik şunları kaydetti:



"Yirmi bin lira emekli maaşı bile bir refah ücreti değildir. Bu rakam bir sefalet ücretidir. Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı otuz bin lirayı aşmış durumdadır. En düşük emekli aylığının en az asgari ücrete eşitlenmesi gerekir. Sefalette eşitlik adalet değildir."



Asgari ücretin de daha cebe girmeden açlık sınırının altında kaldığını savunan Kılıç, bu durumun milyonlarca çalışanı mağdur ettiğini belirtti.



Kılıç, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da kademeli geçiş yapılmamasının büyük adaletsizlikler doğurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bir günlük sigorta giriş farkı nedeniyle insanların 15–17 yıl geç emekli edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Aynı şekilde staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına katılmaması milyonlarca insanı mağdur etmektedir. Devletin görevi bu mağduriyetleri gidermektir."



Sporda yasa dışı bahisle mücadele konusunda ise Kılıç, bahis uygulamalarının sporun ruhuna zarar verdiğini söyledi. Kılıç, "Bahis kumardır. Spor üzerinden gençlerin bu sistemin içine çekilmesi kabul edilemez." diye konuştu.



Belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, seçildikleri partiden ayrılan belediye başkanlarını eleştirerek, "Bir belediye başkanı hangi partiden seçildiyse siyasi ve ahlaki sorumluluk gereği o partide kalmalıdır." ifadelerini kullandı.



Kılıç, partisinin hem iç hem de dış politikada muhalefet çizgisini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

