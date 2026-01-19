Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.



Yaşardoğu Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.







