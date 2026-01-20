Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda belediye ekipleri yoğun karda hastaya ulaştı.

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda belediye ekipleri yoğun karda hastaya ulaştı.
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde yaşayan engelli Adem Kara için yakınları, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolun kapalı olması sonucu hastaya ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Salıpazarı Belediyesi ekiplerinden destek istendi.

        Belediyeye ait iş makinesiyle yol açılarak evine ulaşılmasının ardından hasta, ekipler tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Adem Kara, ambulansla götürüldüğü Salıpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye
        Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye
        Samsun'da 2025'te kütüphanelerden 1,3 milyon kişi yararlandı, en çok edebiy...
        Samsun'da 2025'te kütüphanelerden 1,3 milyon kişi yararlandı, en çok edebiy...
        Ölçü aletlerinde son uyarı: Süreyi kaçıranlara ceza
        Ölçü aletlerinde son uyarı: Süreyi kaçıranlara ceza
        Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
        Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıld...
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıld...
        Yeşilay Samsun Şubesinden 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
        Yeşilay Samsun Şubesinden 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret