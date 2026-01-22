Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü SYDV'den 2025 yılında 132 milyon 157 bin lira sosyal yardım

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 132 milyon 157 bin 502 lira sosyal yardımda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:34
        Vezirköprü SYDV'den 2025 yılında 132 milyon 157 bin lira sosyal yardım
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 132 milyon 157 bin 502 lira sosyal yardımda bulunuldu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde "kimse kimsesiz değil" anlayışıyla hareket edildiği vurgulanarak, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yardımların devam edeceği aktarıldı.


        Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 132 milyon 157 bin 502 lira sosyal yardımda bulunuldu. Yardımlar arasında en yüksek payı yaşlı aylıkları, engelli aylıkları ve kömür yardımları oluşturdu. Sosyal yardımlar önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecek." ifadesine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

