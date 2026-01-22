Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Uysal, Vezirköprü'de incelemede bulundu

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, Vezirköprü ilçesinde vakıflara ait tarihi ve kültürel yapılarda inceleme gerçekleştirdi.



Uysal, Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Demir ile ilçede Tacettin Paşa Camisi, Tarihi Bedesten ve Kale Hamamı'nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Tacettin Paşa Camisi'ndeki tadilatın kısa sürede tamamlanacağını belirten Uysal, Tarihi Bedesten ve Kale Hamamı için de yeni projelerin hazırlanacağını aktardı.



Uysal, söz konusu yapıların Vezirköprü'nün tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden değerlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Uysal'a inceleme sırasında Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Doğan eşlik etti.







