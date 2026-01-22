Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, "uyuşturcu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında adresi tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

