Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, "uyuşturcu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde, "uyuşturcu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında adresi tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de tarihi yapılar restore ediliyor
        Vezirköprü'de tarihi yapılar restore ediliyor
        Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Uysal, Vezirköprü'de incelemede bulundu
        Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Uysal, Vezirköprü'de incelemede bulundu
        Vezirköprü'de 132 milyon TL'lik sosyal yardım
        Vezirköprü'de 132 milyon TL'lik sosyal yardım
        Samsun'da her 100 çalışana 85 emekli düşüyor Samsun'da 376 bin 796 aktif ça...
        Samsun'da her 100 çalışana 85 emekli düşüyor Samsun'da 376 bin 796 aktif ça...
        Vezirköprü SYDV'den 2025 yılında 132 milyon 157 bin lira sosyal yardım
        Vezirköprü SYDV'den 2025 yılında 132 milyon 157 bin lira sosyal yardım
        Samsun'da kuvvetli rüzgar, okulun çatısını uçurdu
        Samsun'da kuvvetli rüzgar, okulun çatısını uçurdu