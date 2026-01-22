Habertürk
        Canik Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

        Canik Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

        Canik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen karne hediyesi çekilişi için başvurular devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:28
        Canik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen karne hediyesi çekilişi için başvurular devam ediyor.

        Canik Belediyesi, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak amacıyla bu yıl da yarıyıl tatiline özel çekiliş programı düzenledi.

        26 Ocak'a kadar başvuruların yapılabileceği çekiliş kapsamında 2 Samsunspor lisanslı forma, 2 bisiklet, 2 kulak üstü bluetooth kulaklık, 2 akıllı saat ve 2 el oyun konsolu hediye edilecek.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesinin NSosyal, X ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen çekilişin sonuçları, 27 Ocak'ta açıklanacak.

        Katılım şartları ve detaylı bilgiye, Sandıkçı ve Canik Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yer alan çekiliş paylaşımlarının açıklama bölümünden ulaşılabiliyor.


        Türkiye geneline açık olarak gerçekleştirilen çekiliş kapsamında ayrıca NSosyal platformuna özel AstroTabu oyun seti de hediye edilecek.






        

