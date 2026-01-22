Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        OMÜ'nün hassas burunlu köpeği "Pars" şehrin güvenliğinde görev alacak

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika Malinois cinsi 26 aylık görev köpeği "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.

        Giriş: 22.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:31
        OMÜ'nün hassas burunlu köpeği "Pars" şehrin güvenliğinde görev alacak
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika Malinois cinsi 26 aylık görev köpeği "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Arama Kurtarma Merkezi'ndeki teslim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesindeki arama kurtarma biriminin Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk akredite olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Ekibin arama kurtarmanın yanı sıra köpek eğitim faaliyetleri de sürdürdüğünü belirten Aydın, ilk olarak "Dost" adında bir köpek yetiştirdiklerini dile getirdi.

        "Dost"u eğitmeye karar verme sürecini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "Ekibimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye giderek halkımıza yardımcı olmaya çalıştı. Orada bir köpeğin arama kurtarmada ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar ve bu köpeğin eğitimine başladılar. O zaman yavruydu Dost, yaklaşık 3-4 yıldır eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerinin sonunda da İçişleri Bakanlığının açtığı sınava girdi ve akredite oldu. Türkiye'de üniversiteler arasında tek akreditasyonu olan köpeğimiz Dost. Gerektikçe ilgili bölümlere Dost'u yolluyoruz, çeşitli görevlerde bulunuyor."

        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise görev köpeklerinin çalışmalarında çok büyük yardımı bulunduğunu vurgulayarak, "Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarından dolayı Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Daha sonra teslim edilen "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve operasyonel görevlerde yer alacak.



