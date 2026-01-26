Habertürk
        Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı

        Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:57
        Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan 41 AJA 786 plakalı otomobil, Kızılovacık Sokak'tan caddeye çıkan O.G. idaresindeki 55 ATR 811 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

