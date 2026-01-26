Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan M.K'yi (25) İlkadım ilçesinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

