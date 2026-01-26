Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Yakakent'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:40
        Yakakent'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'un Yakakent ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında B.C'nin kullandığı araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak B.C. hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.



