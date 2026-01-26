İlkadım ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi

Samsun’un İlkadım ilçesinde, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi. İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve partililer katıldı. Programda konuşan, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile korunma yollarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

