SMA hastası Sahra için yardım gecesi düzenlendi

–Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, SMA Tip 1 hastası Münüre Sahra Aykut için yardım gecesi gerçekleştirildi.



Henüz anne karnında SMA Tip 1 teşhisi konulan Münüre Sahra Aykut’un tedavi sürecine destek olmak amacıyla Vezirköprü Belediye Butik Otel'de yardım gecesi organize edildi.



Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.



Gecede konuşan baba Zeki Aykut, kızının tedavisi için gerekli olan tutarın yüzde 87’sinin toplandığını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Aykut, "İstanbul’da ikamet etsek de biz Vezirköprülülüyüz. Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Yardım gecesinde toplanan bağışların, Münüre Sahra Aykut’un tedavi sürecinde kullanılacağı bildirildi.

