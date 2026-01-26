Samsun'da 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilen ve üzerinde kimlik bulunmayan kişi durduruldu.
Ekipler, şüpheli sahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada, gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede ise A.K.'nin, 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile toplam 71 bin 500 lira kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı belirlendi.
Hükümlü işlemleri ardından cezaevine konuldu.
