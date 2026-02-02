Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek

        Samsun'da görev yapan basın mensuplarının dijital medyanın hızla değişen dünyasına uyum sağlamalarını hedefleyen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" için hazırlıklar tamamlandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:01
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Samsun'da görev yapan basın mensuplarının dijital medyanın hızla değişen dünyasına uyum sağlamalarını hedefleyen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" için hazırlıklar tamamlandı.

        İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, 9-10 Şubat 2026 tarihlerinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        OKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen programa, kentteki medya çalışanları ile kamu kurumlarının basın sorumluları katılabilecek.

        İki gün sürecek eğitimler kapsamında katılımcılar, yapay zeka destekli haber metni yazımı, görsel ve işitsel içerik üretimi, veri analizi, raporlama ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda uygulamalı çalışmalar yapacak.

        Programın temel amacı, medya çalışanlarının dijital araçları daha etkin kullanarak daha hızlı, güvenilir ve nitelikli içerikler üretmesini sağlamak olarak belirlendi.

        Dezenformasyonla mücadele ve etik gazetecilik eğitim programının yanı sıra, haber doğrulama süreçleri, etik gazetecilik ve deepfake gibi dijital çağın kritik konularında da farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu sayede basın mensuplarının güvenilir haberciliği sürdürme konusundaki donanımlarının artırılması amaçlanıyor.

        Eğitim süreci aynı zamanda, medya çalışanları arasında deneyim paylaşımını ve iş birliğini güçlendiren bir etkileşim ortamı sunacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

