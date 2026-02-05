Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü. Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı. Çarşamba ilçesinde de "dolandırıcılık” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, saklandığı adreste gözaltına alındı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.