Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, Türk statüsünde oynayacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, Türk statüsünde oynayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet yetkililerine teşekkür edildi.

        Vatandaşlık işlemleri tamamlanan Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk statüsünde forma giyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Atakum'da en düşük maaş 46 bin 700 TL oldu
        Atakum'da en düşük maaş 46 bin 700 TL oldu
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
        Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
        Samsunspor'da Elayis sevinci Türk statüsüne geçen Elayis yerine 1 yabancı o...
        Samsunspor'da Elayis sevinci Türk statüsüne geçen Elayis yerine 1 yabancı o...
        Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kur...
        Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kur...