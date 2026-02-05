Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konseri düzenleyecek

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konserini Samsun'da müzikseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 05.02.2026 - 13:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:23
        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konseri düzenleyecek
        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konserini Samsun'da müzikseverlerle buluşturacak.

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan yapılan açıklamaya göre, Gönülden Türküler projesi, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından derlenen türküleri üç yıldır müzikseverlerle buluşturuyor.

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül tarafından hayata geçirilen projede diğer senelerden farklı olarak 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremi anma özelliği taşıyor.

        Gecenin başlangıcında depreme ilişkin fotoğraflar gösterilecek, Anadolu'nun ortak hafızasında yer etmiş türküler seslendirilerek müzik hem hatırlamanın hem de dayanışmanın dili olarak kullanılacak.

        Konserde, Ankara Türk Halk Müziği Devlet Korosu Şef Yardımcısı Turgay Coşkun, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan Caner Kılıç, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'ndan Oğuzhan Tuç,
        Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Sanat Teknik Müdürü Talip Ata ve Samsun Türk Dünyası Müzik Topluluğu Şefi Yavuz Özkaran ve Eray Çimen yer alacak.

        Konser, yarın saat 19.30'ta Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

