Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığından birlik ve dayanışma programı

        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığından birlik ve dayanışma programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.


        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile partililer katıldı.

        Özdağ, burada yaptığı konuşmada, partilerinin Samsun'da birinci parti olması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye transatlantiğini enginlere açacağız." dedi.

        Kale de siyaseti sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir faaliyet olarak görmediklerini dile getirerek, "Bizler siyaseti halkla iç içe, halkın her anında yanında olmayı gerektiren bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla düğünlerde, cenazelerde, taziyelerde ve sosyal kültürel etkinliklerde her zaman halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Sebahattin Dülger tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi, partiye yeni katılanlara Özdağ tarafından rozet takıldı.

        Program, müzik dinletisi ve Ercan Aydın'ın sahne almasının ardından son buldu.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konseri düzenle...
        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konseri düzenle...
        Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, Türk statüsün...
        Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, Türk statüsün...
        Atakum'da en düşük maaş 46 bin 700 TL oldu
        Atakum'da en düşük maaş 46 bin 700 TL oldu
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
        Polis kontrolünden kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
        Samsunspor'da Elayis sevinci Türk statüsüne geçen Elayis yerine 1 yabancı o...
        Samsunspor'da Elayis sevinci Türk statüsüne geçen Elayis yerine 1 yabancı o...