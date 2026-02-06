Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. S.T. idaresindeki 57 AV 278 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Bakırpınar Sokak'ta Y.E.Y'nin kullandığı 55 AOF 722 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

