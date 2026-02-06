Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü'de özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye edildi

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, ilçede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:35 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, ilçede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere Samsunspor forması hediye etti.

        Kaymakam Kaya ve Başkan Gül, Nazmiye Osman Kolay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kaya ve Gül, çocuklara Samsunspor forması hediye etti.

        Öğrenciler de Kaya ve Gül’e ziyaretleri ve forma hediyelerinden ötürü teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
        Samsun'da öğrenciler Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu
        Samsun'da öğrenciler Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu
        Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu bildirdi
        Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu bildirdi
        "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekiliyor
        "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekiliyor
        Samsun'da et üretiminin artması hedefleniyor
        Samsun'da et üretiminin artması hedefleniyor