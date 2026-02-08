Samsun'da bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kuruğökçe Mahallesi'nde dün 76 yaşındaki Ayşe Kalyoncu, eşi 72 yaşındaki Osman Kalyoncu'nun, evlerinin bahçesindeki şerit hızar atölyesinde hareketsiz yattığını belirterek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Osman Kalyoncu'nun kafasının testereye sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kalyoncu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.