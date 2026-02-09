TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması başladı.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan yapılan 3 bin 142 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı.



Programa katılan öğrenciler, bilimsel ve teknolojik yenilikler içeren projelerini detaylı şekilde anlatma fırsatı buldu.



OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, TÜBİTAK'ın gençleri bilimsel düşünme becerilerini geliştiren, üretkenliklerini teşvik eden ve geleceğin araştırmacılarını yetiştiren çok değerli bir platform olduğunu söyledi.



Türkiye genelinde 29 bin 739 proje başvurusu yapıldığını söyleyen Kurnaz, "Alanında uzman akademisyenlerimizin titiz değerlendirmeleri sonucunda, 12 farklı alandan 100 projenin bölge finaline kalmaya hak kazanması, burada sergilenecek çalışmaların ne kadar nitelikli ve emek yoğun olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki üç gün boyunca öğrencilerimizin projelerini ziyaretçilere sunacak olması, bilimsel paylaşımın ve akademik etkileşimin en güzel örneklerinden birini oluşturacaktır." dedi.



Sergilenen her projenin sadece bir yarışma değil aynı zamanda merakın, emeğin, sabrın ve bilimsel düşüncenin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Kurnaz, "Sizler, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki geleceğini şekillendirecek olan araştırmacılar, mühendisler, bilim insanları ve girişimcilerisiniz. Bu süreçte elde ettiğiniz deneyim, kazanacağınız derecelerden çok daha değerli bir birikim olacaktır." ifadelerini kullandı.



TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu ise finalist olarak seçilecek projelerin mayıs ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye finalinde bölgeyi temsil edeceğini bildirdi. Topcu, şöyle devam etti:



"TÜBİTAK'ın düzenlediği bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, sorgulamaya, araştırmaya ve karşılaştıkları problemlere bilimsel çözümler üretmeye teşvik etmektir. Bu süreçte verilen ödüller bir amaç değil, gençlerimizi bilimsel çalışmalara yönlendiren birer motivasyon aracıdır. Asıl kazanım, öğrencilerimizin ve danışman öğretmenlerimizin bu süreçte edindikleri bilgi, deneyim ve becerilerdir. Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler, bilim ve teknoloji alanında güçlü olmanın ülkemiz için ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermektedir. Sevgili gençler, bilimsel çalışmalarda başarının anahtarı, irade, odaklanma, emek ve sabırdır. Bir projeyi başından sonuna kadar tamamlamış ve bölge sergisine seçilmiş olmanız başlı başına büyük bir başarıdır. Sizleri ve ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum."



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Atakum Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması 12 Şubat 2026'da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

