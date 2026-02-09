Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam'da Sigara Bırakma Günü kapsamında poliklinik ziyareti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fatih Kayabaşı, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında Alaçam Devlet Hastanesinde, Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:18
        Alaçam'da Sigara Bırakma Günü kapsamında poliklinik ziyareti
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fatih Kayabaşı, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında Alaçam Devlet Hastanesinde, Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret etti.

        Kayabaşı, ziyarette Uzm. Dr. Sümeyye Kayabaşı'ndan sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Kayabaşı, yaptığı açıklamada, sigara kullanımının önlenebilir hastalıkların ve erken ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, "Sigara Bırakma Polikliniklerimiz, vatandaşlarımıza bilimsel ve profesyonel destek sunarak bu mücadelede önemli bir görev üstlenmektedir. Tüm vatandaşlarımızı, sağlıkları için bu hizmetlerden yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin önemi de vurgulandı.


        Ziyarete, Kayabaşı'na Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Alperen Cantürk, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Hastane Müdürü Mustafa Can ve Müdür Yardımcısı Ayfer Arpa da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

