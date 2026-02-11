Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da bir kişi derede ölü bulundu

        Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki kişi, dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir kişi derede ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki kişi, dere yatağında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yılanlı Deresi içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, 52 yaşındaki Musa Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan Yarar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.

        Polis ekipleri, Yarar'ın düştüğü tahmin edilen bölgede içinde etil alkol bulunan pet şişeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Samsun'da 2 katlı evde yangın
        Samsun'da 2 katlı evde yangın
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 26 bin lira c...
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 26 bin lira c...
        Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin dolarlık ihracat yapıldı
        Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin dolarlık ihracat yapıldı
        Samsun'da dereler taşkın riskine karşı ıslah ediliyor
        Samsun'da dereler taşkın riskine karşı ıslah ediliyor
        Bu ilçede tüm öğrencilerin YKS ücreti belediyeden
        Bu ilçede tüm öğrencilerin YKS ücreti belediyeden
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...