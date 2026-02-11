Samsun'da bir kişi derede ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki kişi, dere yatağında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yılanlı Deresi içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, 52 yaşındaki Musa Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Yarar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına götürüldü. Polis ekipleri, Yarar'ın düştüğü tahmin edilen bölgede içinde etil alkol bulunan pet şişeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.