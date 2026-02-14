Samsun'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Havza-Vezirköprü kara yolu Yeni Mescit Mahallesi mevkisinde Hüseyin Altınok idaresindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Mine Ç, ambulansla götürüldükleri Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

