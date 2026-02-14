Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da çarptığı yayayı darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı yayayı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çarptığı yayayı darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı yayayı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'nde yol kenarında yaralı halde bulunan Ç.O. (35), Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ç.O, jandarmaya verdiği ifadede, yolda yürürken bir motosikletin kendisine çarptığını, daha sonra araçtaki 2 kişinin kendisini darbederek kaçtığını söyledi.

        Bafra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ç.O, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Ç.O'nun ifadesi doğrultusunda Bafra Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 4. JASAT Timi ekibi, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Jandarma, kazaya karışan motosikleti M.K'nin (22) kullandığını, B.K'nin (20) de aynı araçta bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, motosikleti Altınova Mahallesi’ndeki bir samanlıkta samanların arasına saklanmış halde buldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı, B.K. ise serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda yangın çıkan evde hasar meydana geldi
        Salıpazarı'nda yangın çıkan evde hasar meydana geldi
        Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu
        Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu
        Bafra Ovası'nda drenaj temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı
        Bafra Ovası'nda drenaj temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı
        Samsunspor Thorsten Fink ile anlaştı
        Samsunspor Thorsten Fink ile anlaştı
        Samsunspor'da Alman ekolü devam ediyor: Üst üste 3. Alman hoca
        Samsunspor'da Alman ekolü devam ediyor: Üst üste 3. Alman hoca
        Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaştı
        Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaştı