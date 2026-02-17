Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda din görevlilerine "Kahverengi kokarca" ile mücadele eğitimi verildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarına yol açan istilacı zararlı kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:25
        Salıpazarı Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, zararlının biyolojisi, yayılış alanları, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlerde oluşturduğu zarar ve etkin mücadele yöntemleri hakkında sunum yapıldı.

        Toplantıda, özellikle kışlak döneminde yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekilerek, zararlının ev, ahır ve depo gibi kapalı alanlarda barınma eğilimi gösterdiği, bu dönemde yapılacak bilinçli müdahalelerin popülasyonun kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığı vurgulandı.

        Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de bilgilendirme ve eğitim faaliyetleriyle sürdürüleceği bildirildi.



